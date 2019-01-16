قيادي بالمؤتمر الوطني يكشف عن محاولة اغتيال للمشرف على مسيرة سلام السودان المؤيدة للبشير .. شاهد ماذا قال ؟

كشف إبراهيم الصديق، رئيس قطاع الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، عن محاولة إغتيال معنوية تعرض لها أحد المشرفين على تنظيم مسيرة وحشد سلام السودان المؤيدة للرئيس عمر البشير بالساحة الخضراء .

وقال إبراهيم الصديق انه : “تم مؤخرا تداول مقطع فيديو لرئيس قطاع الثقافة بالحزب الزميل الفاتح عزالدين، وهو يهدد بقطع رأس المتظاهرين، وهذا لم يحدث … لقد تم اقتطاع وتحريف حديثه في لقاء خاص بأبناء دارفور، كان يتحدث فيه تحديدا عن حملة السلاح والذين يهددون الأمن والاستقرار، لا المتظاهرين” حسب ما ذكره لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف الصديق ان : “ما حدث كان محاولة لاغتيال الرجل معنويا لكونه أحد المشرفين على الحشد الشعبي الذي خرج الأربعاء الماضي تأييدا للقيادة والدعوة للحوار والاستقرار”.

وأشار الصديق الى ان هناك محاولات عديدة تجري لخلط الحقائق بشأن ما يحدث بالسودان على الرغم من عمل القيادة منذ انطلاق الاحتجاجات في كانون أول/ديسمبر الماضي على معالجة أسبابها الرئيسية .

وكانت اللجنة التنسيقية العليا لقوى وأحزاب الحوار الوطني في السودان، قد حشدت يوم الأربعاء الماضي، تأيدًا للرئيس البشير بالساحة الخضراء .

الجدير بالذكر، يشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت مدنا عدة بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 24 قتيلا وفق الحكومة، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى أكثر .

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