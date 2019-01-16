عاودت اسعار العملات الاجنبية إرتفاعها امام الجنيه السوداني في تداولات السوق الموازي اليوم الاربعاء في الخرطوم عقب أيام قليلة من إستقراره بسبب قلة الطلب في السوق . وجاء سعر صرف الدولار الامريكي بالسوق السوداء اليوم الاربعاء حسب متابعات محرر الراكوبة نيوز بـ60 جنيه مقارنة بسعر تعاملات يوم امس الثلاثاء حيث ارتفع الى 58.50 جنيه،بينما حافظ البنك المركزي السوداني على سعر الصرف اليومي عند 47.50 . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه السوداني يواصل إنهياره مقابل الدولار في تداولات اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م بالسوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.