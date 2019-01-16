الشعبي: توصيات الحوار “وثيقة عهد” ولن نتركها مهما تعالت الأصوات

أكد حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بمخرجات الحوار الوطني، في وقت قال فيه إن الحزب ملتزم بمشاركته في حكومة الوفاق .
وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي د. أبوبكر عبد الرازق في تصريح بحسب (smc) إن توصيات الحوار الوطني التزام أخلاقي يدعو إلى التحول والسلام والاستقرار، مؤكداً أن الحزب لن يفرط أو يتنازل عنها ، مطالباً الحكومة والمؤتمر الوطني بضرورة إنفاذ التوصيات الاقتصادية التي جاءت في الحوار الوطني لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
وأضاف عبدالرازق أن المؤتمر الشعبي يعتبر الحوار الوطني وثيقة عهد ونتاج مشترك بين الحزب والحكومة، وزاد قائلاً : “لن نتركها مهما تعالت الأصوات” واصفاً توصيات الحوار الوطني بالممتازة وقال إنه آن الأوان لتنفيذها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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