أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع "البمبان" اليوم الأربعاء، لتفريق عشرات المتظاهرين السلميين بمدينة كسلا شرقي السودان. وبحسب مصادر محلية بالمدينة ان قوات الامن اجبرت المواطنين على إغلاق المحال التجارية وسط السوق حتى يتسنى لها التعامل مع المحتجين. كما خرج العشرات في مدينة حلفا الجديدة تصدت لها قوات الامن السودانية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قوات الأمن تطلق "البمبان" علي متظاهري كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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