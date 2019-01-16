من هم ائتلاف شباب السودان ؟!

قبل يومين تقريباً ، خرج جسم تنظيمي سياسي يسمي ( ائتلاف شباب السودان ) .. قالوا الذين قاموا بتأسيسه .. إنهم يمثلون صوت الشارع السوداني الثائر من الشباب ، وإنهم جاءوا لتحقيق أهداف الثورة السودانية المتمثلة في شعار " حرية ، عدالة ، سلام " وأيضاً بناء دولة القانون والمساواة والعدالة الناجزة وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي في البلاد .. هذا الجسم السياسي ، لما بان في العلن ، أحدث ربكة كبيرة وسط السودانيين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي من خلال الثورة القائمة الان .. في ناس شككوا في هذا الائتلاف ، و وصفوه بإنه صناعة جهاز الأمن والمخابرات ، الهدف من تكوينه في الوقت هو .. ضرب الثورة في مقتل ، الذين قالوا ذلك ، بالطبع لديهم حق في إبداء مخاوف من تشكيل أي جسم الان ، بعد ما إعتمد الجميع " تجمع المهنيين والاجسام التي وقعت علي إعلان الحرية والتغيير " كجهة رسمية تمثل الثوار ، حدث ريب كبير حول الائتلاف.. حتي بدء بعض الناس من كتابة آراء في صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي .. تقول ( تجمع المهنيين يمثلني ) في إشارة واضحة لرفض الائتلاف .. لكن من هذا الائتلاف ؟! ولماذا تم تكوينه في هذا الزمن ؟! ومن هم الذين قاموا بتأسيسه ؟! .. وما هي الدوافع التي جعلتهم يخترعون هذا الجسم ؟!

للإجابة علي هذه الإسئلة الموضوعية تابع المقال للإخر !

لما بدأ المظاهرات في السودان ، وتجاوب معه الناس بشكل كبير ، كنت أجري بعض الاتصالات بمن اثق فيهم من قادة المتظاهرين ، كانت اتصالاتي كلها تصب في ضرورة تكوين جسم سياسي شبابي يمثل صوت الثورة .. وان يعلنوا للجميع أهدافهم بشكل صريح دون خوف من احد ، حتي لو ادي الأمر إلي اعتقالهم .. كانت إجابتهم تأتي كالاتي :

_ الوقت الان لا يسمح بتكوين جسم ، نحن منهمكون في الحشد الجماهيري وإنجاح الثورة .. لكن حتماً سوف نقوم بتأسيس جسم يثملنا نحن الشباب الذين نتطلع إلى الحرية والعدالة و السلام .. لا تقلق يا ضحية توتو .

هكذا كانوا يردون .

ولما ثبتت الثورة بصورة كبيرة ، طلع تجمع المهنيين كجسم يمثل الثورة .. أيدت الجسم ودعمته بقوة ، وأعتقد أنه يمثل صوت الشباب الثائر .. علي كل حال ، اتصل بي أحد الذين كنت اخاطبهم بضرورة تكوين شيء يمثل الشباب في هذه الثورة ، وقال لي :

_ لقد كونا جسم سياسي يسمي ائتلاف شباب السودان .. كما كنت تدعوا في بداية مشوار الثورة ، بس جاءت متأخرة قليلاً .. لكن خيرا تأتي ، من لا تأتي نهائياً ، كونا جسمنا هذا لأن تجمع المهنيين علي رأسه أحزاب ديناصورات ، نحترم نضالتهم ، لكن هذه الثورة قام بها الشباب ومات من أجلها الشباب .. ثم تأتي هذه الديناصورات وتحصد عرقنا .. لذلك نحن كشباب أسسنا هذا الائتلاف كي يعبر عن تطلعات الشباب .. لكن للأسف تم تخوينا يا ضحية .

طلبت منه كجسم ، أن يوقعوا علي اعلان الحرية والتغيير ، حتي يعتمدهم الشارع كجسم ثوري يتحدث بإسم الشباب ، وينادي بمطالبهم .. وقلت له :

_ هل لديكم استعداد للتوقيع علي الإعلان الذي يتزعمه تجمع المهنيين ؟!

قال لي :

_ سوف نبحث في هذا الأمر .

يبقي عزيزي القارئ الكريم :

-1ائتلاف شباب السودان ، جسم حقيقي من صناعة الثوار الشباب ، وليس من صناعة صلاح قوش .. صحيح الجسم يضم اسماء بعض الإسلاميين ، الذين خرجوا ضد عمر البشير .. مطالبين بضرورة التغيير .. لكنه أعتقد لا يمثل جهاز الأمن والمخابرات ، لا من قريب ولا من بعيد .

-2 تم تكوين هذا الجسم كرد فعل لمخاوف تتعلق بالديناصورات التي تتزعم تجمع المهنيين علي حسب فهمهم ، وهم كشباب يرون الفرصة لهم في قيادة البلاد نحو الحرية والعدالة والمساواة .

- 3 الذين قاموا بتأسيس هذا الائتلاف هم شباب سودانيين خرجوا من رحم الثورة ، وكانوا داعمين لها بشكل مفرط ، ومازالوا يدعموها .. والاسماء موجودة بحوزتي .

- 4 الدافع الرئيسي لتكوين هذا الائتلاف ، هو ضمان مشاركة الشباب في إدارة البلاد في المستقبل .

لذلك من هذا المنطلق ، ادعوا قادة تجمع المهنيين والذين وقعوا علي اعلان الحرية والتغيير ، بإحتواء هؤلاء الشباب فورا في الاعلان ، ومنحهم فرصة القيادة السياسية والثورية ، حتي لا نقع في خلاف ثوري كما حدثت في الثورة المصرية .. عندما اختلف مجلس أمناء الثورة ، مع تنسيقية شباب الثورة المصرية .. وحدث بعد ذلك ما حدث .

إن الانتفاضة الشعبية السودانية .. قام بها الشباب بشكل ملحوظ ، الهدف الجوهري فيها هو احداث تغيير حقيقي لطريقة الحكم في السودان ، حكم يجد فيه كل سوداني نفسه ، دون إقصاء لأحد .. وبالتالي أي عمل سياسي لا يمنح فرصة كبيرة للشباب في المشاركة فيه بإتخاذ القرار ، يبقي ناقص وقد يفشل .

#سقطت _ خلاص

أ/ ضحية سرير توتو / القاهرة .