اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية. صحيفة الدار

حريق جديد بمحلية عطبرة والمعتمد يتحدث للدار

المتهمان بقتل المرحوم ميرغني داخل منزله ينكران أقوالهما

عملية جراحية ناجحة للفنان علي إبراهيم اللحو بمصر

المحامون المحتجزون يطالبون بإطلاق سراحهم بعد زيارة نقيب المحامين أخبار اليوم:

سفير موسكو بالخرطوم ينفي وجود مرتزقة روس لقمع التظاهرات بالسودان .

الشرطة تعلن عن فض تظاهرات بالكلاكلة والقرية بكرري واصابات وسط منسوبيها .

قوات حفتر تستعد لعملية عسكرية في الحدود مع السوان وتشاد والنيجر .

قائد السلاح الطبي وررايزور أمريكا ويلتقي السفير محمد عطا بواشنطن .

وزير الخارجية يطلع السفراء الغربيين والقائم بالاعمال الامريكى باستعداد مفاوضات أفريقيا الوسطى صحيفة الوطن:

خبراء يطالبون الحكومة بالاعتذار للشعب ويدفعون بمقترحات

احتراق مباني محلية عطبرة للمرة الثانية خلال شهر

الاتحاد الأوربي يدعو لضبط النفس وكفالة حق التعبير صحيفة الأخبار

مصرع (8) نساء في انهيار بئر ذهب بالنيل الأزرق

موسكو: مشاركة قوات روسية في قمع الاحتجاجات (فبركة إعلامية) صحيفة مصادر

قيادية بالوطني: مرتبي ومرتب زوجي لا يكفيان لـ(حلة ملاح) صحيفة السوداني

مباحثات بشأن دخول شركات أمريكية للاستثمار في النفط

إصابات وسط الشرطة والمواطنين في احتجاجات بالكلاكلة وأم درمان

تأجيل محاكمة 7 مصرفيين ورجال أعمال متهمين بالفساد صحيفة المجهر

موسكو: وجود مرتزقة روس بالسودان (فبركة إعلامية)

جولات ولائية للرئيس البشير خلال الأسابيع المقبلة صحيفة آخر لحظة

الشعبي: بقاء النظام أفضل مائة ألف مرة من حكم اليسار

إلغاء احتفال الحواته بذكرى محمود عبد العزيز

للمرة الخامسة .. إرجاء محاكمة (قطط سمان) صحيفة الإنتباهة

سفر إثنين من (القطط السمان) للعلاج بالخارج

ترحيب أوروبي بتحقيقات الحكومة حول قتلى المظاهرات صحيفة التيار

القضارف .. استقالة وزير المالية

شبح الانهيار يهدد قطاع وكالات السفر والسياحة

عطبرة .. حريق هائل يلتهم مبنى المحلية

الجزيرة .. تحديد وقود عربات النقل والملاكي والمواتر اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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