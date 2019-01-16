الطفل أيقونة الثورة السودانية حي يرزق

قال ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل محمد عبدالرحمن بشاره ، الذي اصبح ايقونة للثورة السودانية حي يرزق و يرجع اصله لمنطقة الجزيرة أبا ، واوضحت المصادر انه حدث خلط لدى العديد من وسائل الاعلام بين محمد بشارة والشهيد شوقي الصادق .

وكتب الناشط عصام خلف الله قائلاً : في تواصلنا مع أسره الشهداء. اكتشفت ان هذا الولد حي واسمه محمد عبد الرحمن بشاره وهو من الحزيره ابا.