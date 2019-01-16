الطفل أيقونة الثورة السودانية حي يرزق

قال ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل محمد عبدالرحمن بشاره ، الذي اصبح ايقونة للثورة السودانية حي يرزق و يرجع اصله لمنطقة الجزيرة أبا ، واوضحت المصادر انه حدث خلط لدى العديد من وسائل الاعلام بين محمد بشارة والشهيد شوقي الصادق .
وكتب الناشط عصام خلف الله قائلاً : في تواصلنا مع أسره الشهداء. اكتشفت ان هذا الولد حي واسمه محمد عبد الرحمن بشاره وهو من الحزيره ابا.
الحمد لله انه حي الصوره أخذت له اليوم في منزله. طبعا ايقونه الثوره دا الناس خلطت مع شوقي الصادق اسحق محمد ين وحتي في وسائل إعلام تقلا عن ناشطين نشرت صورته. شكرًا الاستاذه إشراقه عبد الله مزمل وهي ذهبت وأخذت له الصوره اليوم.
الحمد لله ايقونه الثوره حي زي ما نار الثوره حيه ولن تخمد أبدا. تسقط بس.
اشراقة عبدالله مزمل
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