عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الأربعاء 16 يناير 2019م

صحيفة الوطن:

- خبراء يطالبون الحكومة بالاعتذار للشعب ويدفعون بمقترحات

- احتراق مباني محلية عطبرة للمرة الثانية خلال شهر

- الاتحاد الأوربي يدعو لضبط النفس وكفالة حق التعبير

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يودع عددا من السفراء

- الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمساعدة حكومة السودان

- (الضمان الاجتماعي): إنشاء داخليات للطلاب بالنيل الأزرق

- أحفاد السلطان علي دينار يؤكدون مساندتهم للحكومة

- الدرديري يطلع السفراءعلى مفاوضات فرقاء إفريقيا الوسطى

- معتز يطمئن علي مشروعات صندوق اعمار الشرق

- الصحة تعلن دعم حاكمية القمسيون الطبي

- اهتمام رئاسي بمشروعات التنمية في النيل الأبيض

- تخصيص أسواق بيع مخفض ثابتة وجوالة بالخرطوم

- الصحة تطالب بالإسراع بسداد فواتير مصانع الأدوية

- والي الخرطوم يتفقد وزارة البنى التحتية والمواصلات

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- بمشاركة أممية: السودان يستضيف مفاوضات أفريقيا الوسطي

- حركة عبدالواحد تستولي على (15) مليون دولار جمعت لأهالي "تربا"

- والي شمال دارفور: الولاية ستظل آمنة ومستقرة رغم التحديات الإقتصادية

- وزارة الصحة: إرتفاع معدل الوفرة في الدواء إلى 90%

- مصر: تفعيل الربط الكهربائي مع السودان في فبراير

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والي البحر الأحمر يترأس إجتماع مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر

- وزير البنية التحية والتنمية العمرانية سير العمل بالمرافق الخدمية بمحلية سنكات

- الولاية تشهد مداولات الإجتماع التشاورى الأول لمشروع البناء المؤسسى لخدمات المياه والصرف الصحى

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يطلع على سير العمل لمكافحة النواقل وإستمرارية الحملات الصحية.

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد تدشين الاتحاد العام للطلاب الوجبة المدرسية

- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم يدعوا الطلاب الي عدم الالتفات للشائعات ويحزر من الزج بهم في المعارك السياسية

- مدير شرطة الولاية اللواء عمر محمد احمد الطيب يؤكد ان الولاية من اكثر ولايات السودان استقرارا

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يدعوا المواطنين الي الاستعداد مبكرا للدورة المدرسية

- امين ديوان الزكاة بالولاية ابوه عبدالرحمن الخولاني يؤكد لم ولن نتاخر عن التدخل في حل القضايا التي تسهم في اسقرار الدراسة

- رئيس الاتحاد العام للطلاب الدوم النمير يعلن جاهزيتهم ووقوفهم مع مشروعات الولاية التنموية والدورة المدرسية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وزير الانتاج ممثل والي النيل الابيض يخاطب كرنفال الخدمة الوطنية بالولاية بتخريج دارسي محو الامية وتدشين المشروعات المصاحبة

- مدير شرطة ولاية النيل الابيض يتفقد سير العمل بمدينة النور الاصلاحيه التى تنفذها رئاسة قوات الشرطه

- ديوان الزكاه بمحليه الجبلين يدشن نفرة الحصاد للعام 2018

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية يدشن بمستشفي الفاشر التعليمي توزيع كميات من الاجهزة والمعدات الطبية لعدد من مستشفيات الولاية

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يشيد بدور العاملين بإدارة مياه المدن في توفير المياه لمواطني الولاية

- وزير التربية والتوجيه يوجه مركز الانتاج الاعلامي بالولاية الي توحيد الصف وتقريب الرؤئ من خلال الرسائل الاعلامية

- رئيس مجلس السلام الاجتماعي يشيد بجهود ادارية شنقل طوباي في تعزيز السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

- معتمد محلية الفاشر يلتقي مدير ادارة التربية الخاصة ويؤكد اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة واتاحة الفرصة لهم في التعلم

شبكة الشروق نت

- "الوطني" يؤكد انحسار الأزمات في زمن وجيز

- الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم الحكومة

- انطلاق مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى بالخرطوم 24 يناير

- موسكو: وجود مرتزقة روس بالسودان "فبركة اعلامية"

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً بتعيين مديرين تنفيذيين بمحليات الولاية

ـ المجلس التشريعي لغرب كردفان يجيز مقترح موازنة الولاية للعام الفين وتسعة عشرة والقوانين المصاحبة للموازنة بتكلفة إجمالية 3.3مليار جنيه

ـ والي الولاية يشيد بالجهد الذي بذلته وزارة المالية والقوى العاملة في إعداد الموازنة والمجلس التشريعي الذي عمل على مراجعتها وإجازتها

ـ حكومة غرب كردفان تتسلم قرية الفردوس النموذجية بمحلية لقاوة بعد تشييدها بتمويل من وزارة النفط

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل غرب كردفان يزور قرية الفردوس ويعد بتوفير الخدمات من اجل الاستقرار والامن

- الادارة العامة العامة للحكم المحلي تصدر كشف تنقلات الضباط الإداريين بالولاية

‏ أخبار قناة الملاعب

- المنتخب الوطني للشباب يكسب منتخب شباب حلفا بهدفين ويواجه خشم القربة اليوم

- بعثة الهلال السوداني تغادر فجر اليوم الي رواندا لمواجهة موكوار الرواندي في جولة الاياب بكأس الكونفدرالية

- مأمون بشارة مراقباً لمباراة الإسماعيل والافريقي التونسي في دوري ابطال افريقيا

- دوري الدرجة الوسيطة : التعادل السلبي يحسم ديربي مدني بين الاتحاد والاهلي

- ارتدي دنقلا يفوز على المتمة شندي بهدفين بإستاد دنقلا

- الاهلي عطبرة يفوز على مريخ بورتسودان بهدفين دون مقابل بإستاد بورتسودان

- الهلال الفاشر يفوز على مريخ نيالا بهدف دون مقابل بإستاد الفاشر