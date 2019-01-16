عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الأربعاء 16 يناير 2019م

صحيفة الوطن:
- خبراء يطالبون الحكومة بالاعتذار للشعب ويدفعون بمقترحات
- احتراق مباني محلية عطبرة للمرة الثانية خلال شهر
- الاتحاد الأوربي يدعو لضبط النفس وكفالة حق التعبير
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يودع عددا من السفراء
- الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمساعدة حكومة السودان
- (الضمان الاجتماعي): إنشاء داخليات للطلاب بالنيل الأزرق
- أحفاد السلطان علي دينار يؤكدون مساندتهم للحكومة
- الدرديري يطلع السفراءعلى مفاوضات فرقاء إفريقيا الوسطى
- معتز يطمئن علي مشروعات صندوق اعمار الشرق
- الصحة تعلن دعم حاكمية القمسيون الطبي
- اهتمام رئاسي بمشروعات التنمية في النيل الأبيض
- تخصيص أسواق بيع مخفض ثابتة وجوالة بالخرطوم
- الصحة تطالب بالإسراع بسداد فواتير مصانع الأدوية
- والي الخرطوم يتفقد وزارة البنى التحتية والمواصلات
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- بمشاركة أممية: السودان يستضيف مفاوضات أفريقيا الوسطي
- حركة عبدالواحد تستولي على (15) مليون دولار جمعت لأهالي "تربا"
- والي شمال دارفور: الولاية ستظل آمنة ومستقرة رغم التحديات الإقتصادية
- وزارة الصحة: إرتفاع معدل الوفرة في الدواء إلى 90%
- مصر: تفعيل الربط الكهربائي مع السودان في فبراير
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والي البحر الأحمر يترأس إجتماع مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر
- وزير البنية التحية والتنمية العمرانية سير العمل بالمرافق الخدمية بمحلية سنكات
- الولاية تشهد مداولات الإجتماع التشاورى الأول لمشروع البناء المؤسسى لخدمات المياه والصرف الصحى
- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يطلع على سير العمل لمكافحة النواقل وإستمرارية الحملات الصحية.
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد تدشين الاتحاد العام للطلاب الوجبة المدرسية
- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم يدعوا الطلاب الي عدم الالتفات للشائعات ويحزر من الزج بهم في المعارك السياسية
- مدير شرطة الولاية اللواء عمر محمد احمد الطيب يؤكد ان الولاية من اكثر ولايات السودان استقرارا
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يدعوا المواطنين الي الاستعداد مبكرا للدورة المدرسية
- امين ديوان الزكاة بالولاية ابوه عبدالرحمن الخولاني يؤكد لم ولن نتاخر عن التدخل في حل القضايا التي تسهم في اسقرار الدراسة
- رئيس الاتحاد العام للطلاب الدوم النمير يعلن جاهزيتهم ووقوفهم مع مشروعات الولاية التنموية والدورة المدرسية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- وزير الانتاج ممثل والي النيل الابيض يخاطب كرنفال الخدمة الوطنية بالولاية بتخريج دارسي محو الامية وتدشين المشروعات المصاحبة
- مدير شرطة ولاية النيل الابيض يتفقد سير العمل بمدينة النور الاصلاحيه التى تنفذها رئاسة قوات الشرطه
- ديوان الزكاه بمحليه الجبلين يدشن نفرة الحصاد للعام 2018
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية يدشن بمستشفي الفاشر التعليمي توزيع كميات من الاجهزة والمعدات الطبية لعدد من مستشفيات الولاية
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يشيد بدور العاملين بإدارة مياه المدن في توفير المياه لمواطني الولاية
- وزير التربية والتوجيه يوجه مركز الانتاج الاعلامي بالولاية الي توحيد الصف وتقريب الرؤئ من خلال الرسائل الاعلامية
- رئيس مجلس السلام الاجتماعي يشيد بجهود ادارية شنقل طوباي في تعزيز السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
- معتمد محلية الفاشر يلتقي مدير ادارة التربية الخاصة ويؤكد اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة واتاحة الفرصة لهم في التعلم
شبكة الشروق نت
- "الوطني" يؤكد انحسار الأزمات في زمن وجيز
- الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم الحكومة
- انطلاق مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى بالخرطوم 24 يناير
- موسكو: وجود مرتزقة روس بالسودان "فبركة اعلامية"
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً بتعيين مديرين تنفيذيين بمحليات الولاية
ـ المجلس التشريعي لغرب كردفان يجيز مقترح موازنة الولاية للعام الفين وتسعة عشرة والقوانين المصاحبة للموازنة بتكلفة إجمالية 3.3مليار جنيه
ـ والي الولاية يشيد بالجهد الذي بذلته وزارة المالية والقوى العاملة في إعداد الموازنة والمجلس التشريعي الذي عمل على مراجعتها وإجازتها
ـ حكومة غرب كردفان تتسلم قرية الفردوس النموذجية بمحلية لقاوة بعد تشييدها بتمويل من وزارة النفط
ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل غرب كردفان يزور قرية الفردوس ويعد بتوفير الخدمات من اجل الاستقرار والامن
- الادارة العامة العامة للحكم المحلي تصدر كشف تنقلات الضباط الإداريين بالولاية
أخبار قناة الملاعب
- المنتخب الوطني للشباب يكسب منتخب شباب حلفا بهدفين ويواجه خشم القربة اليوم
- بعثة الهلال السوداني تغادر فجر اليوم الي رواندا لمواجهة موكوار الرواندي في جولة الاياب بكأس الكونفدرالية
- مأمون بشارة مراقباً لمباراة الإسماعيل والافريقي التونسي في دوري ابطال افريقيا
- دوري الدرجة الوسيطة : التعادل السلبي يحسم ديربي مدني بين الاتحاد والاهلي
- ارتدي دنقلا يفوز على المتمة شندي بهدفين بإستاد دنقلا
- الاهلي عطبرة يفوز على مريخ بورتسودان بهدفين دون مقابل بإستاد بورتسودان
- الهلال الفاشر يفوز على مريخ نيالا بهدف دون مقابل بإستاد الفاشر
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الأربعاء 16 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.