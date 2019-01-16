عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

صحيفة الصدى

الغربال : سافرت من أجل التفاوض لا التوقيع وعقدي مع المريخ مستمر حتى أكتوبر

شمس الدين الطيب يعلن إستقالته من مجلس المريخ بسبب الإهمال في ملف الغربال

د. مزمل أبو القاسم : عائد النفرة تجاوز رسوم )كاس( وتفرغنا لجمع حافز التجديد لمحمد عبدالرحمن

وكيل الغربال يكشف تفاصيل العروض الجزائرية ويصفها بالضعيفة

محمد عبدالرحمن يوضح الحقائق : لم أهرب ….سافرت لدراسة العروض فقط وأعلم أن عقدي مع المريخ مستمر

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صحيفة الزعيم

الغربال يكشف الأسرار في حوار من نار

ميدو : لم أوقع عقدا في الجزائر. ….لن ألعب في السودان لغير المريخ

)قروب العزة والكرامة ( يسدد رسوم الشكوى )لمحكمة كاس( ….والجيش النيجري يمنع سومانا من العودة

لجنة التحقيق تستدعي اللاعب اليوم : جلسة )الطائف( تنهي أزمة اللاعب محمد عبد الرحمن