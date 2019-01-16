عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م

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الخليج 365:
صحيفة الصدى
الغربال : سافرت من أجل التفاوض لا التوقيع وعقدي مع المريخ مستمر حتى أكتوبر
شمس الدين الطيب يعلن إستقالته من مجلس المريخ بسبب الإهمال في ملف الغربال
د. مزمل أبو القاسم : عائد النفرة تجاوز رسوم )كاس( وتفرغنا لجمع حافز التجديد لمحمد عبدالرحمن
وكيل الغربال يكشف تفاصيل العروض الجزائرية ويصفها بالضعيفة
محمد عبدالرحمن يوضح الحقائق : لم أهرب ….سافرت لدراسة العروض فقط وأعلم أن عقدي مع المريخ مستمر
صحيفة الزعيم
الغربال يكشف الأسرار في حوار من نار
ميدو : لم أوقع عقدا في الجزائر. ….لن ألعب في السودان لغير المريخ
)قروب العزة والكرامة ( يسدد رسوم الشكوى )لمحكمة كاس( ….والجيش النيجري يمنع سومانا من العودة
لجنة التحقيق تستدعي اللاعب اليوم : جلسة )الطائف( تنهي أزمة اللاعب محمد عبد الرحمن
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