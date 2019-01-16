شاهد بالصور : الخرطوم تشتعل في مظاهرات مسائية جديدة

تجددت الاحتجاجات السودانية امس الثلاثاء في منطلق مختلفة من العاصمة الخرطوم غير ان الاحتجاجات انتقلت الى تنفيذ مظاهرات مسائية حيث خرج عصر الثلاثاء مئات الأشخاص بمناطق مختلفة رغم التعزيزات التي دفعت بها الحكومة لمنع المواكب التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.

حيث أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وهي أول مظاهرة مسائية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين استطاعوا التجمع رغم الانتشار الأمني الكثيف في المنطقة، وأن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع عند وصولهم للشارع الرئيسي الذي يتوسط ضاحية الكلاكلة، من دون حديث عن إصابات.

وهتف المتظاهرون “سلمية سلمية ضد الحرامية” و”الثورة خيار الشعب”.

وفي منطقة الثورة (صابرين) امدرمان إعتقلت القوات الأمنية عشرات الشباب قبل موعد الموكب المعلن عنه في الخامسة من عصر امس ، فيما فرقت التظاهرات هناك بالغاز المسيل للدموع.

وتفصيلا خرجت في ضاحية الثورة منطقة «صابرين» شمال مدينة أم درمان، مظاهرة ليلية متزامنة مع مظاهرة ضاحية «الكلاكلة»، التي تبعد عنها بنحو 50 كيلومترا، وردد مئات المتظاهرين الهتافات نفسها، على الرغم من الترسانة الأمنية التي نصبت حول المنطقة الشعبية منذ ليل أول من أمس.

وفي تحد واضح، استطاع المتظاهرون اختراق الطوق الأمني، ورددوا هتافات «سلمية ضد الحرامية»، لكن تصدت لهم الأجهزة الأمنية بعنف لافت، فانتشروا في مظاهرات أصغر داخل الأحياء والأزقة.