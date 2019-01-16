متظاهرو الكلاكلة يساعدون رجال الامن بعد ان وقعوا في الفخ

نظمت قوى المعارضة مساء امس الثلاثاء مظاهرة جنوب الخرطوم بضاحية الكلاكلة والتى شهدت حضور امني كثيف قبيل انطلاق المظاهرة .
ووفق مصادر محلية فقد قامت قوات الامن بتفريق المظاهرة بالقوة باستخدام الغاز والذخيرة الحية .
وقالت المصادر ان حادث انقلاب وقع لاحد عربات الامن وبها جنود يطلقون النار والتى كانت تطارد المتظاهرين داخل احياء الكلاكلة مدافع المتظاهرون الى مساعدة الجنود وإسعافهم بعد الحادث.
وذكر شهود عيان ان المحتجين كانوا قد أوهموا رجال الشرطة بجسر كرتوني للخور وأثناء ملاحقة المتظاهرين ومرور عربة الامن ذات الدفع الرباعي (تاتشر) سقطت في الخور الكرتوني .
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