السفارة الروسية في الخرطوم تفجر مفأجاة حول خبر وجود مرتزقة روس في السودان

فندت السفارة الروسية في الخرطوم، ما نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية حول مشاركة مرتزقة من روسيا في قمع الاحتجاجات في السودان، واصفة ما يروج له بـ “الفبركة الإعلامية”.

وقال الملحق الإعلامي للسفارة فلاديمير تومسكي: “نؤكد بكل مسؤولية أن الخبراء الروس من الهيئات غير الحكومية لا علاقة لهم، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية عديمة الضمير، ولا يشاركون في قمع الاحتجاجات في السودان”. بحسب سبوتنيك

وفي وقت سابق، كشفت “ذا تايمز” البريطانية عن “وجود مرتزقة ناطقين بالروسية يشاركون في قمع التظاهرات الشعبية في السودان”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن صورا وتقارير من الخرطوم كشفت عن وجود مرتزقة روس يساهمون في قمع التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت “ذا تايمز” عن مصادر معارضة، أن منظمة “واغنر” الروسية الأمنية الخاصة تنشط بين صفوف القوات التي تقمع المتظاهرين، مزودة قوات الأمن والمخابرات السودانية بالدعم الاستراتيجي والتدريب العملي.

وبعدها قال وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان في تصريحات صحيفية، إن “ما أوردته الصحيفة البريطانية عار تماما عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة”، مشيرا إلى أنه “لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون”.

وأضاف الوزير بلال إن “الوضع ليس بهذا السوء ليتطلب تدخل مرتزقة”، وأكد أن “قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات”.