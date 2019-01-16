خسر الجنيه السوداني مكاسبه المؤقتة حيث قفزت اسعار صرف العملات الاجنبية مجددا صباح اليوم الاربعاء في افتتاح تداولات السوق الموازي وسط الخرطوم وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وبحسب بيانات موقع اخبار السودان فقد صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في التعاملات النقدية ليبلغ 60جنيها مقابل 73 جنيها للتعاملات البنكية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 16\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|60.00 جنيه
|الريال السعودي
|16.00جنيها
|الدرهم الاماراتي
|19.05جنيها
|اليورو
|68.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|76.00جنيه
|الجنية المصري
|3.34 جنيه
|الريال القطري
|16.25 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الأربعاء 16\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|73
|الريال السعودي
|18.90
|الدرهم الاماراتي
|21
|اليورو
|75
|الجنيه الاسترليني
|79.84
كانت هذه تفاصيل خبر مرة اخرى سعر الدولار يقفز مرتفعا بصحبة اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء النقدية والبنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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