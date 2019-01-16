مرة اخرى سعر الدولار يقفز مرتفعا بصحبة اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 16 يناير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء النقدية والبنكية

خسر الجنيه السوداني مكاسبه المؤقتة حيث قفزت اسعار صرف العملات الاجنبية مجددا صباح اليوم الاربعاء في افتتاح تداولات السوق الموازي وسط الخرطوم وفق مصادر موقع اخبار السودان .

وبحسب بيانات موقع اخبار السودان فقد صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في التعاملات النقدية ليبلغ 60جنيها مقابل 73 جنيها للتعاملات البنكية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 16\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير