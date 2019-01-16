السلطات تستخدم طائرات حديثة لاول مرة في احتجاجات الخرطوم..المئات يتظاهرون الكلاكلة بعد كسر الطوق الأمني

الخرطوم _ التحرير :

تظاهر المئات من المواطنين بمنطقة الكلاكلات محلية جبل أولياء، وخرجت التظاهرات من عدة إحياء بالمنطقة في الخامسة من عصر امس الثلاثاء (15 يناير 2019م )، وهي ترفع لافتات تطالب برحيل النظام.

ورصدت (التحرير) أعداداً كبيرة من المواطنين في المظاهرات تردد شعارات (تسقط بس والشعب يريد إسقاط النظام).

واستطاع المظاهرون كسر الطوق الأمني الذي فرضته السلطات الأمنية على المنطقة خاصة في سوق الكلاكلة اللفة وأحياء القبة والمنورة والقطعية.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بصورة كثيفة في مواجهة المتظاهرين، إلا ان ذلك لم يوقف المظاهرات التي انتقلت إلى داخل الأحياء، وقام

المتظاهرون بوضع المتاريس أمام ناقلات الشرطة واضرموا النار على إطارات السيارات في الشوارع لتعطيل حركة سير عربات الشرطة.

واستخدمت السلطات طائرات تصوير حديثة ذات تقنية عالية من نوع DJI inspire لتصوير المتظاهرين في مظاهرات الكلاكلة اللفة مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة: “إن تلك الطائرات ظلت تجوب سماء الكلاكلة وترصد أعداد التظاهرات في الأحياء المجاورة للسوق، وتحديداً مناطق تجمع المحتجين داخل الأحياء، وأشارت المصادر إلى أنه كان يتم التحكم في طائرات التصوير من داخل مبنى محلية الكلاكلة.

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