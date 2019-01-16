6 أسباب تحفز نساء العرب للزواج من الرجل السوداني..تعرف عليها

يتمتع الرجل السوداني بقبول كبير عند نساء العرب اللاتي يفضلن الارتباط به, وقد وضح هذا الأمر من خلال عدد من الزيجات التي كان أبطالها رجال سودانيون ونساء من الوطن العربي وخصوصاً من دول المغرب العربي.

وبحسب ما نشره موقع النيلين، فقد أجرت إحدى القروبات الشهيرة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استطلاع شامل عن الأسباب التي تدفع نساء العرب للزواج من الرجل السوداني, وقد شارك في الاستطلاع الذي أجراه القروب فتيات من جنسيات مختلفة, تحدثن عن ميزات الزوج السوداني.

حواء السودانية كان لها دور بارز في الاستطلاع حيث عددن السودانيات الميزات التي يتمتع بها أبناء جلدتهم, ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تلخصت الأسباب في الأتي:

1/ الشخصية القوية للرجل السوداني:

ذكرت بعض المشاركات في الاستطلاع أن الرجل السوداني يتمتع بكاريزما قوية, والتي تنعكس في سيطرته على المرأة دون تقيدها, وعادة ما تميل المرأة للرجل ذو الشخصية القوية والحاسم, بعكس الرجل مهزوز الشخصية والذي تنفر منه السيدات.

2/ البنية الجسمانية المميزة:

البنية الجسمانية تم وضعها كشرط أساسي عند المرأة التي تبحث عن شريك حياتها بمواصفاتها الخاصة, وقد أشتهر رجال السودان بالتكوين الجسماني الرياضي المميز, حيث يتمتع أغلب الرجال السودانيين ببنية جسمانية مميزة وهو ما جعله جاذب لنساء العرب.

3/ الكرم:

أشتهر الرجل السوداني بالكرم الحاتمي, وهذه ميزة اشتهر بها أهل السودان في كل دول العالم,حيث تنفر المرأة من الرجل البخيل، وترغب بالرجل الكريم الذي يوفي حاجاتها دون تقصير أو بخل، كما تحب الرجل الذي يحضر لها الهدايا في المناسبات.

4/ الشهامة:

شهامة الرجل السوداني لم تكن في يوم من الأيام نقطة خلاف بل أجمع عليها كل العرب, وقد جسد السودانيون المعنى الحقيقي للشهامة في عدد من المواقف التي سجلها حتى وهم خارج بلادهم

5/ حُسن الخلق:

عرف عن الرجل السوداني حُسن الخلق والتدين والأمانة والنزاهة حتى أصبحت هذه الصفات الحميدة ملازمة للرجل السوداني في كل دول العالم, وتعجب المرأة بالشخص الذي يحمل هذه الصفات والمحافظ على صلاته، وملتزم بأمور دينه، ويبتعد عن العادات السيئة.

6/ العلاقة الحميمية:

اكتسب الرجل السوداني شهرة واسعة بعد الأحاديث التي روج لها الكثير من الناس بأن الرجل السوداني ناجح في العلاقة الحميمية وناجح في إشباع رغبات زوجته, وأخرها قصة السودانية التي طلبت الطلاق من زوجها بسبب مطالبه الكثيرة في المعاشرة والتي نشرها موقع النيلين وتم تداولها على عدد كبير من المواقع العربية.