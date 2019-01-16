السبكي يتراجع عن ضم التركية بيرين سات لـ "حملة فرعون"

تراجع المنتج المصري محمد السبكي، عن التعاقد مع النجمة التركية بيرين سات للمشاركة في فيلمه الجديد "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد.

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ"موقع 24"، إن السبكي كان يسعى لإحداث مفاجأة سينمائية بالتعاقد مع سات، ولكنه فوجئ بتعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان التركي خالد أرغنش على فيلم "كازبلانكا"، وبعدها وردت أنباء إليه عن مفاوضات منتج فيلم "لص بغداد" مع التركية مريم أوزرلي، ما دفعه للتراجع عن فكرته ومحاولة البحث حالياً عن فنانة أجنبية لتجسيد الدور نفسه، بحسب كلام المصدر.

ويشارك في بطولة "حملة فرعون" روبي ومحمود عبدالمغني ومحمد لطفي وحمدي الميرغني، من إخراج رؤوف عبدالعزيز.