عاجل .. إحتجاجات السودان : قوات الامن تفرق تظاهرة الكلاكلة بالعاصمة الخرطوم وسقوط جرحى

شهدت منطقة الكلاكلة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء خروج المئات من المتظاهرين في مسيرة جابت العديد من الشوارع في المنطقة إحتجاجًا على تردي الاوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين .

وردد المتظاهرين العديد من الشعارات المناهضة للحكومة السودانية والمطالبة برحيلها ومحاسسبة الفاسدين أبرزها : “سلمية سلمية ضد الحرامية”، بالاضافة الى شعار “تسقط تسقط بس” .

وأفاد مصدر محلي أن الاجهزة الامنية فرقت المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم مشيرًا الى سقوط جرحى اثناء تفريق الاجهزة الامنية لتظاهرة الكلاكلة .

وكشف عضو لجنة الاطباء المركزية، د أمجد فريد على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سقوط 3 مصابين في احداث مظاهرات الكلاكلة أحداها على مستوى اليد والاخرى على مستوى البطن والثالثة على مستوى الساق .

الجدير بالذكر، كان قد أعلن تجمع المهنيين السودانيين، وقوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني التجمع الاتحادي المعارض، في بيان مشترك أن “الأيام المقبلة ستشهد تظاهرات مسائية بدءا من اليوم الثلاثاء بمنطقتي الكلاكلة والثورة .

جانب من هتافات اليوم :

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