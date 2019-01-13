صحة الخرطوم تدعو الأطباء المفصولين التظلم لديوان العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، 12 طبيباً فصلتهم من مستشفى الأسنان التعليمي، التظلم لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية حسب لوائح الخدمة المدنية.

ونفى مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي، في تعميم صحفي اليوم الأحد، فصل الأطباء بسبب دخولهم في اضرابهم عن العمل، وقال إن الاطباء لم يجتازوا فترة الإختبار المحددة بـ 3 أشهر.

وأضاف أن الأطباء المفصولين “لم يستوفوا الشروط لذلك تم فصلهم لافساح المجال لأطباء آخرين في قائمة الانتظار”.

وكانت لجنة الأطباء المركزية، عزت قرار الفصل بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب الذي دعت له مؤخراً.

وأشارت اللجنة، الى تضامن عدد من أطباء الأسنان مع زملائهم المفصولين وقاموا بتقديم استقالاتهم.