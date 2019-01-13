السودان اليوم:

أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية اليوم الأحد، تأجيل النظر في استئناف الدراسة بالجامعات الحكومة بالعاصمة الخرطوم واستئنافها في الجامعات والكليات الخاصة بشكل تدريجي.

أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، الأحد، استئناف الدراسة بالجامعات والكليات الخاصة بالبلاد تدريجيا، وتأجيل النظر في استئناف الجامعات الحكومية بالعاصمة الخرطوم.

وشمل القرار استناف الدراسة بالجامعات الحكومية خارج ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الصادق الهادي المهدي استئناف الدراسة بالجامعات وبالكليات الأهلية الخاصة والأجنبية، سيتم تدريجياً باستصدار قرارات من إداراتها كل على حدة.

مشيرا إلى أن “النقاشات في المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت لاستئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية الخاصة والأجنبية تدريجيا بقرارات من إدراتها”.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السودان في 19 من الشهر الماضي قررت الحكومة إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة في الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض في حين عطلت إدارات جامعات في ولايات أخرى الدراسة لديها.

وأضاف أن “النظر إلى استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية في ولاية الخرطوم سيتم لاحقا”.

وفي 21 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، “تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم (وسط) وذلك على إثر احتجاجات تشهدها الولاية”.

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