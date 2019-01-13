على نحو مفاجىء ..محمد عبد الرحمن إلى الجزائر وجدل بمجلس المريخ

السودان اليوم :

على نحوٍ مفاجئ، غادر لاعب المريخ محمد عبد الرحمن إلى الجزائر دون علم مسؤولي المجلس.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن مجلس وفاق المريخ علم بالخطوة من أحد الأعضاء.

وبحسب مصدر إداري موثوق لـ”باج نيوز” فإن بعض المسئولين بمجلس المريخ تلقوا اتصالا مفاجئاً من نادي شباب بلوزداد الجزائري لبحث إمكانية تحويل وجهة اللاعب بعد تأكيداتهم بتواجد اللاعب في الجزائر.

وكان لاعب المريخ محمد عبد الرحمن قد حصل على عروض مؤخرًا من أندية أبرزها مولودية الجزائر، لكّن إدارة النادي لم تتخذ أية خطوة تجاهها.

وتفاجأ مسئولي نادي المريخ بخطوة مغادرة اللاعب محمد عبد الرحمن للجزائر، وأقرّوا بأن الخطوة وحال صحتها غير مبررة، وأن النادي سيتقصى الحقائق ويصدر قراره المناسب.

ولم يتسن لـ”باج نيوز” الوصول إلى اللاعب محمد عبد الرحمن بسبب هاتفه المغلق.

يشار إلى أن عقد محمد عبد الرحمن مع المريخ سينتهي في مايو القادم.

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