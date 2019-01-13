متولي: 2019 سيكون عام السودانيين بالخارج

قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج “المغتربين”، السفير عصام متولي، إن العام 2019 سيكون هو عام السودانيين بالخارج، مستعرضاً المنجزات والمكتسبات الكبيرة التي حققها برنامج نقل المعرفة.

ونوه متولي خلال اللقاء مع سفير السودان ومندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، إلى التنسيق مع مجلس الخبراء والعلماء بالخارج والدور الفاعل للصندوق الوطني لدعم العودة.

كما أشاد بالنجاحات التي ستقدمها الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج.

وبحث متولي خلال اللقاء أوجه التنسيق المشترك بين سفارة السودان وبعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وجهاز المغتربين في مجال قضايا الهجرة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، وتعظيم استفادة جهاز المغتربين من المشروعات العالمية التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الهجرة بما يدعم قضايا الهجرة والتنمية ويحقق مصلحة السودان العليا.

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