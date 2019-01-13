إستئناف الدراسة بالجامعات السودانية تدريجياً

الخرطوم: باج نيوز

أعلن وزير التعليم العالي الصادق الهادي، عن استئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية والخاصة والأجنبية تدريجياً، بعد تعليقها على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن السودان.

وكشف الوزير في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن تكوين لجنة للنظر في استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية.

وقال إن اللجنة ضمت كلاً من وكيل الوزارة، مدير جامعة الخرطوم، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مدير جامعة النيلين، مدير الجامعة الوطنية، مدير جامعة الرازي، رئيس مجلس الرازي، مدير جامعة الأحفاد، مدير التعليم العالي الأهلي والأجنبي والخاص والمدير التنفيذي للمكتب الوزاري .

وأضاف الوزير أن اللجنة توصلت بعد التداول والنقاش لاستئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية الخاصة والأجنبية تدريجياً بقرارات من إداراتها كل على حدة، وأشار الى تكليف مدير إدارة التعليم العالي والأهلي والخاص والأجنبي بالاتصال بالمؤسسات وأن يتم استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية خارج الخرطوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، معلناً النظر في استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية بولاية الخرطوم لاحقاً.

وتشهد السودان منذ أسابيع احتجاجات عنيفة، جراء ارتفاع اسعار السلع، لكنها سرعان ما تحولت الى المطالبة باسقاط النظام.

وخلفت الاحتجاجات 24 قتيلاً وإصابة العشرات، بحسب إحصائيات رسمية.

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