مشاهدة مباراة الهلال السوداني وموكورا الرواندي بث مباشر اليوم الاحد في الكونفدرالية 2019

يسعى الهلال إلى وضع قدم في مرحلة مجموعات الكونفدرالية للمرة الخامسة في تاريخه، عندما يستقبل في السابعة من مساء اليوم، موكورا الرواندي، في ذهاب دور الـ32 مكرر للبطولة الثانية للكاف، وقد أكمل الهلال الذي ودع دوري أبطال أفريقيا على يد الأفريقي التونسي بفارق الأهداف، إعداده لهذه المواجهة بالتدريب الخفيف الذي أجراه الفريق عصر أمس، على ملعبه .

ويراهن جمهور الهلال كثيراً على روح اللاعبين ورغبتهم في تعويض الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تجعل الفريق على بعد خطوة من مرحلة المجموعات التي وصل لها من قبل في أعوام (2004 و2010 و2012 و2018).

وتمثل هذه المباراة تحدياً خاصاً للمدرب التونسي أراد الزعفوري لتأكيد قدراته التدريبية وقيادة الفريق لفوز كبير والرد على منتقديه الذين يرون أنه أقل قامة من الهلال، حيث حرص المدرب في التدريب الأخير على تجويد الأداء الدفاعي والهجومي، مع معالجة الأخطاء الفردية والجماعية، وحذر لاعبيه من الضيوف الذين يمثلون خطراً حقيقياً على الفريق وهدفه نحو المجموعات.

ويدخل الهلال مواجهة اليوم بصفوف شبه مكتملة، مع غياب لاعب الوسط نزار حامد المصاب، وصهيب الثعلب الذي غاب عن التدريبات الأخيرة بسبب العقوبة التي كانت مفروضة عليه من دائرة الكرة.

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