احتجاجات السودان : قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية “الخرطوم”، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة في الأحياء المختلفة بالمدينة، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الأحوال المعيشية.
وتصدت قوات الأمن السودانية للمتظاهرين وأطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق المحتجين.
وفي وقت سابق، أعلن بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى وتحالف نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض، إطلاق أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء يبدأ بـ”مسيرة الشهداء”، التي ستنطلق اليوم الأحد على أن تكون المحطة الوسطى في الخرطوم بحري نقطة البداية.
يأتي ذلك فيما زالت الدعوات إلى التصعيد مستمرة من أجل مواصلة الاحتجاجات والتظاهرات في المدن السودانية التي اندلعت منذ 19 من كانون الأول الماضي.
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