الخرطوم… أرتفاع جنوني في أسعار العقارات رغم أنعدام الكاش

تشهد أسعار العقارات نوعاً من الاستقرار في البيع والشراء هذه الأيام لأسباب عدة منها الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي نفس الوقت هناك مشاكل تشهدها المعاملات في البيع والشراء للعقارات من قبل سماسرة وتجار العقارات بحيث ارتفعت أسعارها في بعض المناطق بصورة جنونية .

أجرى مصدر جولة لمعرفة أسعار العقارات بالعاصمة، وكان أول المتحدثين تاجر العقارات ببحري أسامة خالد الذي كشف أن أسعار العقارات في بعض المناطق خاصة منطقة الصافية مساحة 400 متر مربع عادي بلغت 7 ملايين جنيه وشمبات ما بين 4 ملايين و700 جنيه إلى 5 ملايين 500 جنيه والدروشاب القطعة بـ850 ألف ومنطقة نبتة وصلت إلى مليار جنيه، والحلفايا وصلت إلى مليارات ونصف جنيه .

أما المناطق الشرقية بالحلفايا وصلت إلى مليار ونصف جنيه والمناطق الغربية أيضاً أسعارها عالية لأسباب منها موقع المنطقة إضافة إلى مزاج تجار الأراضي هذه واحدة من أسباب ارتفاع الأسعار، وقال أسامة أن مناطق الوادي الأخضر الآن بدأت ترتفع أسعارها وقال أن العقارات الآن تعيش كثيراً من المشاكل لعدم وجود الكاش في السوق .

واصفاً أسعار العقارات أنها أسعار وهمية في السودان، ولا يمكن ان يعتمد عليها الشخص، وتوقع انخفاضها في الفترة القادمة، كاشفاً ان هناك فئة ليست لها أية علاقة دخلت سوق العقارات مما تسبب الكثير من المشاكل في معاملات البيع والشراء .

أما صاحب عقارات أمجد بـ”ابو آدم” أمجد محمد بشير فقد أكد أن أسعار العقارات في زيادة مستمرة خاصة خلال 3 الأِشهر الماضية مثال ذلك قطعة 300 متر كانت بمبلغ 2 مليار جنيه الآن تباع بـ3 مليارات جنيه حسب الموقع القطعة أيضاً في منطقة جبرة كانت القطعة ما بين 2 مليار و700 جنيه الى مليار جنيه الآن وصلت الى 5 مليارات جنيه .

وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة أن العقارات تعاني من المشاكل خاصة في الكاش اصبح غير متوفر في السوق الى جانب عوامل في الترحيل الخرصانات والدولار وكل هذه الأسباب مرتبطة بالتضخم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)