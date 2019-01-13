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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ينتظر عشاق الكرة السودانية مباراة الهلال السوداني وموركوا الراوندي، اليوم الاحد في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء في دور الـ16 مكرر من دوري بطولة الكونفدرالية .
وأكملت قناة الهلال الترتيبات لنقل مباراة الفريق أمام ضيفه موركوا الراوندي عند السابعة مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء في دور الـ16 مكرر من دوري بطولة الكونفدرالية .
واعلنت صفحة الهلال السوداني على ان قناة الهلال ستكون في بث مباشر عند الساعة السابعة مساءًا لنقل مجريات مباراة الهلال السوداني وموركوا الراوندي اليوم في بطولة الكونفدرالية حيث تخصص القناة استديو تحليلي ينطلق قبل المباراة يضم عدد من الخبراء والفنيين للحديث عن اللقاء.
وسيخوض الهلال المباراة بالزي الأزرق، مع السراويل البيضاء، بينما سيرتدي موكورا الزي الأصفر مع السراويل السوداء، ويدير المباراة طاقم تحكيم من الصومال.
يذكر أن مباراة العودة بين الهلال السوداني وموكورا الرواندي، في مدينة بوتاري بجنوب رواندا، سوف تلعب يوم 19 يناير/كانون ثاني الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الهلال السوداني وموركوا الرواندي اليوم الاحد في بطولة الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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