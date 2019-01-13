استئناف الدراسة بولاية الخرطوم لمرحلتي الاساس والثانوي

استئنافت يوم الاحد الدراسة بمرحلتي الاساس والثانوي في جميع الفصول الدراسية والمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية والخاصة والاجنبية في ولاية الخرطوم عقب توقف الدراسة لفترة نتيجة الاحتجاجات الشعبية بسبب الازمة الاقتصادية. وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اعلنت الاسبوع الماضي استئناف الدراسة للفصلين الثامن اساس والثالث ثانوي . ووجه وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد يوسف الدقير نداءا الى كل الاطياف والقوى السياسية مهما كانت مواقفها أن تنأى وتبتعد بحراكها عن المؤسسات التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب والتلاميذ ودعما لإستقرار الدراسة حتى ينتهى العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء في موعده المحدد وفق جدول التقويم التربوي للعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩م، منوها الى انعقاد الإمتحانات وفق ما هو مقرر له حسب ذلك التقويم. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق

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