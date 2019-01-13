موعد مشاهدة مباراة الهلال السوداني وموركوا سبور الرواندي اليوم الاحد في كأس الكونفيدرالية 2019

يخوض الهلال، مساء اليوم الأحد، عند الساعة السابعة حسب توقيت الخرطوم بملعب الجوهرة الزرقاء، معركة العودة مجددا لمرحلة المجموعات، أمام ضيفه موكورا الرواندي، في دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تنقل مباراة الهلال وموكورا سبور في بث مباشر على قناة الهلال .

ويسعى الهلال لنيل شرف ممثل السودان الوحيد المتواجد بالبطولات القارية للموسم الثاني على التوالي، بعد خروج كل من المريخ والهلال الأبيض والأهلي شندي، من المراحل الأولى.

وكان الهلال عوض استمراره في التنافس القاري بالبطولة الثانية، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الإفريقي التونسي، بالخسارة في تونس (1-3)، ثم الفوز في أم درمان (1-0)، ليتأهل الإفريقي لمرحلة المجموعات، بمجموع المباراتين (3-2).

معركة حقيقية

لكن الهلال هذه المرة يواجه معركة حقيقية أمام فريق موكورا الذي أطاح في المرحلة الأولى بفري ستيت ستار من جنوب إفريقيا، ثم تخطى الهلال الأبيض في المرحلة الثانية.

الفريق الضيف بطل كأس رواندا في 2018، كشف عن قوته الحقيقية خلال الأسبوعين الماضيين محليا وقاريا، فهو لم يستقبل أي هدف في ملعبه في مبارياته الأربع الإفريقية.

كما ألحق أول خسارة بفريق الجيش الرواندي، وذلك بالفوز عليه في ملعبه بالعاصمة كيجالي بهدف، وأصبح موكورا هو الفريق الوحيد الذي يحمل سجلا خاليا من الخسارة في دوري بلاده، محتلا الترتيب الثاني.

لكن في ذات الوقت فإن الهلال أظهر قدرة هجومية وفنية كبيرة في مباراتيه أمام الإفريقي التونسي، وكذلك على المستوى المحلي، حيث أحرز لاعبوه 18 هدفا في آخر 5 مباريات.

كما أحرز الهلال 8 أهداف في 4 مباريات لعبها بدوري أبطال إفريقيا، منها 6 في شباك جيه يو كيه بطل زنجبار، ثم هدفين في شباك الإفريقي التونسي.

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