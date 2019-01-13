اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الاحد 13 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الاحد 13 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الجوهرة الرياضية:

– الفرسان” يتعاهدون على إسعاد الأنصار، كتيبة الهلال تتأهب لحسم الرواندى من أمدرمان

-الزعفورى” يحشد النجوم..يؤكد اكتمال الجاهزيه..ويدفعبتشكيله انتحاريه

-مساعد رئيس الجمهوريه: الازرق سيشرف الكره السودانيه ..موكورا” يخطط لتكرار سيناريو التبلدى ومدربه يتحدى : حضرنا للانتصار

-فضائيه الهلال تنقل النزال ب )١١( كاميرا.

-مراقب المباراة يحذر من الالعاب الناريه ..والمريخ يسدد مستحقات كاس

-مساعد رئيس الجمهوريه يتمنى تأهل الهلال

-الثعلب ينخرط فى التدريبات غدا

-وصل صباحا وتدرب مساء موكورا الرواندى يكتفى بمناورة واحده لمواجهة الهلال

-الهلال يرتدى )الازرق( وموكورا )بالاصفر(

-خلال الندوة الصحفيه الزعفورى: ندخل نزال الذهاب أمام موكورا بخيار الانتصار فقط

-مران ترويحى للهلال والزعفورى يقف على الجاهزيه

-المنسق الاعلامى لموكورا: نستهدف الانتصار على الهلال

-الزعفورى: لن اجزم بفوز كبير لكن الهلال يملك اللاعبين والمقدرة على تخطى موكورا ، درسنا الرواندى جيدا..نستهدف الفوز دون استقبال شباكنا هدف ..وحذرت اللاعبين من الاخطاء..صححنا اخطاء مباراة الافريقي وحذرت اللاعبين من مغبة عدم احترام الرواندى

الملاعب

الهلال السوداني يستضيف موكورا الرواندي مساء اليوم ضمن منافسة كأس الكونفدرالية

وصول طاقم التحكيم الصومالي لمباراة الهلال ومكورا

أنطلاقة مجموعات الدوري التأهيلي للممتاز في السادس عشر من يناير الجاري

المنتخب الوطني للشباب يصل حلفا الجديدة ضمن برنامج طواف الولايات الذي اقرته لجنة المنتخبات الوطنية بعد تاجيل بطولة سيكافا

صحيفة الصدى :

تدافع كبير من محبي المريخ لسداد التبرعات وتحويل المبلغ لــ” كاس ” خلال ساعات”

رئيس القطاع الرياضي بالمريخ يؤكد عودة جميع المصابين للملاعب في غصون أسبوع

نحركات كبيرة وتدافع لتسليم المساهمات لنفرة العزة والكرامة

مساعد رئيس نادي المريخ يشيد بالمجهودات المقدرة لمحمد الشيخ ومزمل أبو القاسم في جمع رسوم “كاس”

اللواء كمال شقاق : آخر كلام مصابي المريخ يوم 19 في الميدان

صحيفة قوون :

هلال الملايين في مواجهة شرسة أمام الروانديين

الزعفوري يجهز كتيبته القتالية .. يعلن الجاهزية ويحذر لاعبيه من الأخطاء الكارثية

ضوابط أمنية مشددة للمباراة.. تفتيش شخصي للجمهور ومنع الشماريخ والألعاب النارية

أمبومبو يوجه تحذيراً شديد اللهجة لموكورا

الرواندي يتدرب بالجوهرة .. مدربه يجدد التحدي .. والهلال بالأزرق والضيوف بالأصفر والأسود

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