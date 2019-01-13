اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 13 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 13 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

النيابة تطالب المواطنين بالتعاون في تحقيقات مقتل (24) من المتظاهرين

الوفيات (9) بالقضارف (6) بنهر النيل، (3) الشمالية و(3) بأم درمان

اليوم استئناف الدراسة في جميع المراحل الدراسية وبيان من وزارة التربية

الحواتة ينقسمون في تأبين والدهم واستبعاد أقمار الضواحي من التأبين

أخطر جريمة أحتيال بشخصية حميدتي والمتهم نزيل بسجن كوبر

اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان اللغة العربية للأساس وامتحان التربية والإسلامية والتاريخ للثانوي

أخبار اليوم:

النائب العام يتلقى تقارير لجان التحقيقات في أحداث التظاهرات بالعاصمة والولايات .

مولانا عمر يقف على بلاغات الوفيات والاصابات واتلاف الأموال العامة والخاصة .

اليوم إستئناف الدراسة بمدارس الخرطوم .

اتحاد أطباء السودان يعلن رفضه مطاردة المتظاهرين داخل المستشفيات .

والي القضارف ل(أخبار اليوم) : دوامة الاقصاء والمنع لاتجدي والفيصىل صناديق الاقتراع .

صحيفة الوطن:

النيابة: ارتفاع ضحايا الإحتجاجات إلى “24” قتيلاً

فصل “12” طبيباً وتدابير أمنية بالمستشفيات

استئناف الدراسة و “التربية” تدعو لعدم اقحام الطلاب في السياسية

صحيفة آخر لحظة

الشعبي: الوطني محاط بـ(شواطين) الجن والإنس

مركز قطري ينشر تقريراً عن الاحتجاجات بالسودان

إجراءات لرفع الحصانة عن قتلة المتظاهرين

صحيفة مصادر

الوطني: تصريحات الفاتح عزالدين (موقف شخصي) لا يمثل الحزب

السلطات تلاحق موظف بمؤسسة مالية كبرى

صحيفة التيار

النيابة العامة تكشف أرقاماً جديدة عن ضحايا الاحتجاجات

شركات الطيران تطبق زيادات غير معلنة على تذاكر السفر الداخلي

والي نهر النيل لـ(التيار): إكتشاف تسرب نفطي

الوسيلة بالبحث عن حلول بدلاً من التصريحات الاستفزازية

صحيفة السوداني

النيابة العامة: إرتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الى “24ط شخصاً

“الوطني” يعتزم مقاضاة برلماني شهير وجه أتهامات خطيرة للحزب

بنك السودان و”الصحة” يتوصلان لحل جذري لأزمة الدواء

صحيفة الإنتباهة

تحقيقات حول مقتل (24) في التظاهرات

تسرب في خط ناقل للبترول

الصحة: أحتواء أزمة النقد الأجنبي لمصانع الدواء الوطنية

صحيفة المجهر

النيابة العامة: وفاة (24) شخصاً في الاحتجاجات

وزارة الصحة تعلن الإتفاق مع بنك السودان على حل جذري لأزمة الدواء

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