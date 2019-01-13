ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 13 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 13 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

النائب العام يتلقى تقارير لجان التحقيقات في أحداث التظاهرات بالعاصمة والولايات .

مولانا عمر يقف على بلاغات الوفيات والاصابات واتلاف الأموال العامة والخاصة .

اليوم إستئناف الدراسة بمدارس الخرطوم .

اتحاد أطباء السودان يعلن رفضه مطاردة المتظاهرين داخل المستشفيات .

والي القضارف ل(أخبار اليوم) : دوامة الاقصاء والمنع لاتجدي والفيصىل صناديق الاقتراع .

صحيفة الوطن:

النيابة: ارتفاع ضحايا الإحتجاجات إلى “24” قتيلاً

فصل “12” طبيباً وتدابير أمنية بالمستشفيات

استئناف الدراسة و “التربية” تدعو لعدم اقحام الطلاب في السياسية

الصيحة

النيابة تكشف تفاصيل التحقيق في الاحتجاجات وإجراءات لرفع الحصانة عن مشتبه بهم

“الصحة”: اتفاق مع بنك السودان لحل مشكلة الدواء بصورة جذرية

تسرّب في”البتروك الخام” بالخط الرئيسي بنهر النيل والوزارة تصفه بالمحدود

“التربية” تدعو القوى السياسية للنأي عن المؤسسات التعليمية لاستقرار الدراسة

وزارة النفط تؤكد وجود مخزون وافر من المواد البترولية

اليوم التالي

المحكمة الدستورية تقبل مذكرة من محامي عبد الغفار الشريف

النيابة العامة:”24″ حصيلة الوفيات في الاحتجاجات

السعودية تحذّ ر من”الثورات المهلكة”

ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي

الجامعة العربية: لا خطط لمناقشة دعوة سوريا إلى قمة تونس في بيروت

الأخبار

النيابة: ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى”24″ قتيلاً

انفجار الخط الناقل للبترول بنهر النيل والخام يغمر المزارع

العثور على جثة شاب ثلاثيني بمقابر أحمد شرفي

ترتيبات لبناء قاعدة روسية في البحر الأحمر

استئناف الدراسة بجميع فصول مرحلتي”الأساس والثانوي” بالخرطوم اليوم

آخر لحظة

الشعبي: الوطني محاط بـ”شواطين” الجن والإنس

مركز قطري ينشر تقريرًا عن الاحتجاجات بالسودان

إجراءات لرفع الحصانة عن قتلة المتظاهرين

الأمة: لا نمانع عودة مبارك الفاضل للحزب

وزير مالية أسبق:”3″ مسارات لحل أزمة السيولة

اتحاد الأطباء: نرفض مطاردة المتظاهرين داخل المستشفيات

الانتباهة

تحقيقات حول مقتل”24″ في التظاهرات

تسرب في خط ناقل للبترول

الصحة: احتواء أزمة النقد الأجنبي لمصانع الدواء الوطنية

الفاتح عز الدين: أية تظاهرات مطلبية ينبغي الاستجابة لها

السوداني

النيابة العامة: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى”24″ شخصًا

“الوطني” يعتزم مقاضاة برلماني شهير وجّه اتهامات خطيرة للحزب

بنك السودان و”الصحة” يتوصلان لحل جذري لأزمة الدواء

معدنون: توقف بيع الذهب بسبب أزمة السيولة

التيار

النيابة العامة تكشف أرقامًا جديدة عن ضحايا الاحتجاجات

شركات الطيران تطبق زيادات غير معلنة على تذاكر السفر الداخلي

والي نهر النيل لـ”التيار”: اكتشاف تسرّب نفطي

الوسيلة ينصح بالبحث عن حلول بدلاً من التصريحات الاستفزازية

الصحة تفصل”12″ طبيبًا من مستشفى الأسنان التعليمي

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني