احتجاجات السودان في الاسبوع الخامس : 5 مدن سودانية تجتمع في مواكب متزامنة ظهر اليوم الاحد (تفاصيل)

اعلن تجمع المهنيين السودانيين عن انطلاق مواكب متزامنة ظهر اليوم الاحد في عدة مدن مختلفة عند الساعة الواحدة ظهر في كل من بحري – الفاشر -نيالا – مدني – بورتوسودان – الشمالية.

وقال محمد الأسباط أحد المتحدثين الرسميين باسم التجمع، إن «دائرة الاحتجاجات تتسع أفقياً بزيادة أعداد المشاركين، ورأسياً بزيادة عدد المدن والمناطق التي تتظاهر». وأضاف أن اليوم الذي يوافق بداية الأسبوع الخامس للاحتجاجات سيشهد خروج خمس مدن في مظاهرات متزامنة، تنطلق في الساعة 1 ظهراً، في الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها بورتسودان في أقصى الشرق، ثم الخرطوم بحري، بالإضافة إلى نيالا في الغرب ومدني في الوسط.

وقال التجمع في بيان رسمي ان المسيرة الاولى في نيالا وتحمل اسم موكب الشهداء تنطلق من تقاطع السينما صوب مقر الحكومة فيما ينطلق موكب الشهداء في ود مدني من شارع المستشفى صوب امانة الحكومة وسيكون موكب الشهداء في الولاية الشمالية بنفس التوقيت ايضا وينطلق من مواقع مختلفة من كريمة شارع المستشفى و مروى الميناء انبري ودنقلا .

واضاف التجمع ان مسيرة بورتسودان تنطلق تحت اسم هدير السواحل موكب التحدي من السوق الكبير وموكب شمال دارفور الفاسر من السوق الكبير وموكب الشهداء من المحطة الوسطى بحري ومن كوستى من السوق الشعبي صوب السوق الكبير .

وكانت قد قالت لجنة الصيادلة السودانية المركزية امس السبت، إن 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف أغلقت أبوابها استجابة لدعواتها بالإضراب عن العمل انحيازاً للاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثالث.

وكانت لجنة الصيادلة قد دعت كوادرها إلى تنفيذ إضراب عن العمل ليومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وطبقاً للصفحة الرسمية للجنة على شبكة “فيس بوك” الاجتماعية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى إغلاق 400 صيدلية أبوابها في كل من العاصمة الخرطوم ومدينة القضارف شرقي السودان، وأعرب بيان صادر عن اللجنة عن استيائهم من قتل المتظاهرين واقتحام المستشفيات وأقسام الطوارئ.

ويعاني السودان من أزمات في الأدوية مثلت واحدة من أسباب الاحتجاجات، مع غلاء أسعارها خلال الأشهر الماضية وانعدام بعض الأصناف.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، احتجاجات في الخرطوم وعدد من ولايات البلاد منددة بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت تلك الاحتجاجات حرق عدد من المقار الحكومية ودور لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فضلاً عن مقتل 24 شخصاً بحسب السلطات السودانية، و37 قتيلاً بحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية.

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