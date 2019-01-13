مسؤول سوداني: من حق الخرطوم إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيها

كتب : وكالات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني، اللواء الهادي آدم، إن اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين يمكن تطويرها مستقبلاً لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية للسودان بالبحر الأحمر.

وقال الهادي آدم -لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت- "هذا الاتفاق يمثل خطوة تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا"، مشددًا على حق السودان في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيها، على غرار بعض الدول في الإقليم".

وأضاف: "نرى من حولنا عددًا من الدول في الإقليم لها اتفاقيات مع دول أخرى، وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية".

وكان موقع بوابة المعلومات القانونية الروسية، قد ذكر يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، وافق على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

ويقضي مشروع الاتفاق، بدخول السفن الحربية بعد تقديم إخطار في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل الميعاد المفترض للدخول، وفي إطار الاتفاق، يمكن تواجد عدد لا يزيد على 7 سفن حربية في وقت واحد في المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الدولة المستقبِلة.