الكشف عن جرائم سرقة هواتف من حقائب العائدين من السعودية بمطار الخرطوم

كشفت مصادر أمنية عن جرائم سرقة وقعت مؤخرا في مطار الخرطوم للعائدين من السعودية حيث وجدوا حقائبهم ممزقة وجرى سرقة هواتف غالية.

ووفق جريدة اخر لحظة ، نفذ مجهولون عمليات سرقة واسعة لأجهزة موبايل من حقائب عائدين من خارج السودان عبر الخطوط السعودية التي وصلت في الرابع من الشهر الجاري، وتم اكتشاف السرقات بمطار الخرطوم وبعد وصول حقائبهم ليكتشفوا بأنها ممزقة وأن هواتف نقالة غالية الثمن بداخلها غير موجودة ودونت شرطة الدرجة الأولى باختصاص مطار الخرطوم بلاغين منفصلين لمسروقات من حقائب المسافرين، وقال صاحب البلاغ الأول إنه فقد هاتفا تبلغ قيمته (14) ألف جنيه من حقيبته بمطار الخرطوم، وقال الرجل في تحقيقات الشرطة إنه جاء عائداً من الهند على متن الخطوط السعودية وبعد وصوله مطار الخرطوم واستلام حقائبه من السير وجد الحقيبة ممزقة والموبايل غير موجود، وكشف تاجر قادم على متن نفس الطائرة من الهند أنه تعرض للشيء نفسه وأن مجهولاً سرق جهازي موبايل كانت بحقائبه ودونت الشرطة بلاغات جنائية بالسرقة في مواجهة مجهولين، وخاطبت الطيران المدني لمراجعة كاميرات التصوير لمعرفة السارق.

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