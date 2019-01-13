أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق13 يناير 2019م

صحيفة الصدى : تدافع كبير من محبي المريخ لسداد التبرعات وتحويل المبلغ لــ” كاس ” خلال ساعات” رئيس القطاع الرياضي بالمريخ يؤكد عودة جميع المصابين للملاعب في غصون أسبوع نحركات كبيرة وتدافع لتسليم المساهمات لنفرة العزة والكرامة مساعد رئيس نادي المريخ يشيد بالمجهودات المقدرة لمحمد الشيخ ومزمل أبو القاسم في جمع رسوم “كاس” اللواء كمال شقاق : آخر كلام مصابي المريخ يوم 19 في الميدان صحيفة قوون : هلال الملايين في مواجهة شرسة أمام الروانديين الزعفوري يجهز كتيبته القتالية .. يعلن الجاهزية ويحذر لاعبيه من الأخطاء الكارثية ضوابط أمنية مشددة للمباراة.. تفتيش شخصي للجمهور ومنع الشماريخ والألعاب النارية أمبومبو يوجه تحذيراً شديد اللهجة لموكورا الرواندي يتدرب بالجوهرة .. مدربه يجدد التحدي .. والهلال بالأزرق والضيوف بالأصفر والأسود الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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