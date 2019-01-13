أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق13 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة * الشعبي: الوطني محاط بـ(شواطين) الجن والإنس * مركز قطري ينشر تقريراً عن الاحتجاجات بالسودان * إجراءات لرفع الحصانة عن قتلة المتظاهرين صحيفة مصادر * الوطني: تصريحات الفاتح عزالدين (موقف شخصي) لا يمثل الحزب * السلطات تلاحق موظف بمؤسسة مالية كبرى صحيفة التيار * النيابة العامة تكشف أرقاماً جديدة عن ضحايا الاحتجاجات * شركات الطيران تطبق زيادات غير معلنة على تذاكر السفر الداخلي * والي نهر النيل لـ(التيار): إكتشاف تسرب نفطي * الوسيلة بالبحث عن حلول بدلاً من التصريحات الاستفزازية صحيفة السوداني * النيابة العامة: إرتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الى “24ط شخصاً * “الوطني” يعتزم مقاضاة برلماني شهير وجه أتهامات خطيرة للحزب * بنك السودان و”الصحة” يتوصلان لحل جذري لأزمة الدواء صحيفة الإنتباهة * تحقيقات حول مقتل (24) في التظاهرات * تسرب في خط ناقل للبترول * الصحة: أحتواء أزمة النقد الأجنبي لمصانع الدواء الوطنية صحيفة المجهر * النيابة العامة: وفاة (24) شخصاً في الاحتجاجات * وزارة الصحة تعلن الإتفاق مع بنك السودان على حل جذري لأزمة الدواء صحيفة الدار * النيابة تطالب المواطنين بالتعاون في تحقيقات مقتل (24) من المتظاهرين * الوفيات (9) بالقضارف (6) بنهر النيل، (3) الشمالية و(3) بأم درمان * اليوم استئناف الدراسة في جميع المراحل الدراسية وبيان من وزارة التربية * الحواتة ينقسمون في تأبين والدهم واستبعاد أقمار الضواحي من التأبين * أخطر جريمة أحتيال بشخصية حميدتي والمتهم نزيل بسجن كوبر * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان اللغة العربية للأساس وامتحان التربية والإسلامية والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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