صرف الجنيه السوداني مقابل سعر الدولار برفقة اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 13 يناير 2019م في السودان بتداولات السوق السوداء

شهدت اسعارالعملات الاجنبية في السوق الموازي وسط الخرطوم دون تغيير حقيقي مقابل الجنيه السوداني تزامنا مع دعوات انطلاق تظاهرات بخمس مدن رئيسية من ضمنها العاصمة ما ادى الى تراجع التعاملات وفق مصادر موقع اخبار السودان .

حيث قال مصرفيون لموقع اخبار السودان ان طلب العملات الاجنبية تراجع مؤخرا بشكل كبير بغير المعتاد في مثل هذا التوقيت من السنة بسبب اندلاع الاحتجاجات الذي قاد التجار الى تقليل طلبات الاستيراد مؤقتا لضبابية الوضع في البلاد .

وكانت قد أطلقت الحكومة السودانية وعودا بقرب استقرار عملتها (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، وسط تشكيك من جانب خبراء اقتصاديين، ومطالبات بإصلاح اقتصادي حقيقي.

من جهته، توقع رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير المالية معتز موسى، انخفاض أسعار الدولار قريبا بصورة واضحة أمام الجنيه.

وقال موسى في مؤتمر صحفي، إن الحكومة السودانية دخلت في اتفاقيات ستساهم في انخفاض أسعار الدولار.

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 13\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير