صرف الجنيه السوداني مقابل سعر الدولار برفقة اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 13 يناير 2019م في السودان بتداولات السوق السوداء

شهدت اسعارالعملات الاجنبية في السوق الموازي وسط الخرطوم دون تغيير حقيقي مقابل الجنيه السوداني تزامنا مع دعوات انطلاق تظاهرات بخمس مدن رئيسية من ضمنها العاصمة ما ادى الى تراجع التعاملات وفق مصادر موقع اخبار السودان .
حيث قال مصرفيون لموقع اخبار السودان ان طلب العملات الاجنبية تراجع مؤخرا بشكل كبير بغير المعتاد في مثل هذا التوقيت من السنة بسبب اندلاع الاحتجاجات الذي قاد التجار الى تقليل طلبات الاستيراد مؤقتا لضبابية الوضع في البلاد .
وكانت قد أطلقت الحكومة السودانية وعودا بقرب استقرار عملتها (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، وسط تشكيك من جانب خبراء اقتصاديين، ومطالبات بإصلاح اقتصادي حقيقي.
من جهته، توقع رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير المالية معتز موسى، انخفاض أسعار الدولار قريبا بصورة واضحة أمام الجنيه.
وقال موسى في مؤتمر صحفي، إن الحكومة السودانية دخلت في اتفاقيات ستساهم في انخفاض أسعار الدولار.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 13\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|58.50 جنيه
|الريال السعودي
|15.20جنيها
|الدرهم الاماراتي
|18.35جنيها
|اليورو
|65.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|72.20جنيه
|الجنية المصري
|3.22 جنيه
|الريال القطري
|15.46 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاحد 13\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|72
|الريال السعودي
|18.40
|الدرهم الاماراتي
|20
|اليورو
|73
|الجنيه الاسترليني
|78
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