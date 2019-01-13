جريدة لندنية تتحدث عن سبب لجوء البشير الى نشر الجيش في الخرطوم مؤخراً وعلاقته بالانقلاب في السودان

النظام السوداني يراهن على تدفق الدعم الخارجي لامتصاص الغضب الشعبي.

الخرطوم -جريدة العرب اللندنية – عكس الانتشار الكثيف للجيش ومدرعاته في أنحاء العاصمة السودانية حجم الخوف الذي بات يسيطر على السلطات بسبب توسع دائرة الاحتجاج، وخروج مطالب المتظاهرين من البعد المطلبي المباشر إلى الدعوة إلى إسقاط النظام.

يأتي هذا فيما يراهن الرئيس السوداني عمر البشير على وصول الدعم الخارجي الذي يستطيع من خلاله امتصاص الغضب الشعبي.

ونجح المتظاهرون، بعد أن استمروا بالاحتجاج لأكثر من ثلاثة أسابيع بشكل سلمي، في تحقيق نصر معنوي على السلطات التي بات همها الآن إطلاق الوعود بتحسين الوضع الاجتماعي والسياسي، وعرض خطوات للإصلاح السياسي بشكل مرتجل مثل التعهّد بتشريك أوسع للشباب في الانتخابات.

ولا يعني الاستنجاد بالجيش شيئا آخر غير إحساس الرئيس السوداني عمر البشير بأن الأمور قد تنفلت من بين يديه، وأن الوضع المتردي ربما يشجع بعض القيادات العسكرية المناوئة له على استثمار اللحظة في بلد لديه تقاليد في الانقلابات.

وتواردت تسريبات عن أن قيادات عسكرية لم تخف للبشير معارضتها لإدارة الحكومة لهذه الأزمة، وخاصة مواجهة المحتجين بالقوة، وفرض زيادات في الأسعار وضرائب في وقت يعيش فيه السودانيون وضعا صعبا بسبب خيارات “الإصلاح الاقتصادي” غير المحسوبة.

ويعتقد أن نشر المدرعات في الشوارع سيكون مقدمة لإعلان حالة الطوارئ للضغط من أجل تراجع الاحتجاجات خاصة بعد أن لحقت بها فئات مؤثرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأساتذة الجامعات والطلبة.

وتسيطر على الرئيس السوداني هواجس الانقلاب واستلام الجيش للسلطة، وهو ما أشار إليه منذ أيام حين قال “الذين تآمروا على السودان وزرعوا (وسطنا) الخونة والعملاء.. يريدون للجيش أن يتسلم السلطة.. ما عندنا مانع، لأن الجيش لما يتحرك، ما بيتحرك دعما للعملاء، (وإنما) بيتحرك دعما للوطن”.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات بدأت احتجاجا على زيادة سعر الخبز، لكنها سريعا ما تحولت إلى حركة احتجاج ضد نظام البشير الذي يواجه أكبر تحدّ منذ توليه الحكم في 1989.

وقال “تجمع المهنيين السودانيين” الذي يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون، الجمعة، “سنبدأ أسبوع الانتفاضة الشاملة بتظاهرات في كل مدن وقرى السودان”.

ودعا الاتحاد في بيان له إلى “مسيرة الأحد” في شمال الخرطوم و”مسيرات من مختلف أجزاء العاصمة” الخميس المقبل.

وفي حين يلقى البشير معارضة واسعة فإنه ما زال يراهن على دعم خارجي سخي يساعده على الخروج من عنق الزجاجة، وخاصة ما أسماه المنحة “المليارية” من الصين. لكن هذا الدعم قد لا يصل في الوقت الذي يحتاجه النظام السوداني.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إثر استقباله مستشارا مقربا من البشير إن “مصر تدعم بالكامل أمن واستقرار السودان الأساسيين لأمنها الوطني”.

ولاحظ دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته أن السياسة الخارجية للبشير “تمليها من كل جانب الضغوط الاقتصادية”.

ويستفيد البشير بوجه خاص من صمت المجتمع الدولي عن التجاوزات التي تقوم بها الشرطة في مواجهة الاحتجاجات، ما يوحي برسالة سلبية تترك للسلطات السودانية حرية التحرك لإفشال الانتفاضة وإسكات أصوات خصومها بالقوة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بـ”نزع فتيل التصعيد” والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين “تعسفا”. لكن مراقبين محليين اعتبروا أن البيان لا يعدو أن يكون مجرد تسجيل موقف تقليدي.

وعانى اقتصاد السودان كثيرا من حظر فرضته في 1997 الولايات المتحدة بداعي دعم نظام البشير تنظيمات إسلامية، بعد أن استضاف في تسعينات القرن الماضي خصوصا أسامة بن لادن.

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