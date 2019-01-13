تجمع المهنيين يدعو لمسيرات بخمس مدن اليوم وإضراب بعض الصيدليات

الخرطوم: سودان تايمز

حدد تجمع المهنيين أكثر من خمس مدن لتسير المواكب اليوم الأحد للمطالبة برحيل نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد منذ استيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة بإنقلاب في يونيو 1989.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (48) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

ودعا تجمع المهنيين لمسيرات في مدن الفاشر ومدني ونيالا وبورتسودان والخرطوم بحري.

وفي السياق قالت لجنة الصيادلة المركزية في السودان اليوم السبت إن (400) صيدلية بمدينتيِّ الخرطوم والقضارف، أغلقت أبوابها استجابة لدعواته بالإضراب عن العمل انحيازاً للاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثالث.

وكانت لجنة الصيادلة (كيان مستقل) وجهت كوادره بتنفيذ إضراب عن العمل ليومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وطبقاً للصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فإن التقديرات الأولية تشير إلى إغلاق (400) صيدلية أبوابها في كلٍ من العاصمة الخرطوم، ومدينة القضارف شرقي السودان.

وأعرب بيان صادر عن اللجنة عن استيائهم من قتل المتظاهرين واقتحام المستشفيات وأقسام الطوارئ. وأقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بفصل 12 طبيب عمومي عن العمل بمستشفى الأسنان التعليمي، وعزت ذلك لجهة أن الأطباء تحت التجريب ولم يجتازوا التقييم.

وأكد مصدر في وزارة الصحة لموقع (باج نيوز) عدم نجاح الأطباء في التقييم النهائي بعد الفترة التجريبية بالمستشفى الذي استغرق 3 أشهر، وأشار الى أن قرار الفصل حسب قانون الخدمة المدنية.

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