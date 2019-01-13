تجمع المهنيين : مدن السودان اليوم في الجهات الأربع قطار الثورة سيكمل العبور نحو تنحي النظام

الخرطوم- التحرير:

أكد تجمع المهنيين السودانيين أن مواكب الجماهير وتظاهراتها السلمية هي التي تهزم عنف النظام الحاكم وتهديدات قياداته، مبينا أن التظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء هذا الشعب في كل مكان وزمان هي منارتهم ودافعهم لمواصلة النضال، فضلاً عن أنها اثبتت أن كل ثائر قائد.

وقال التجمع في بيان خاطب من خلاله جماهير الشعب السوداني تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم : إننا بكم ومعكم سنجعل من الأحد 13 يناير 2019 في الخرطوم بحري، علامه فارقه في استكمال الثوره، وأن قطار الثورة سيكمل العبور في نفس اليوم والساعة_ الواحدة ظهراً_ نحو محطاته في الفاشر ونيالا غرباً، ويعود لمدني في الوسط، وينطلق شرقاً ليعانق محطة بورتسودان مع تحايا الأهل في الشمال، وأضاف هذا ما سيجعل من مدن السودان في الجهات الأربع تمور بالثوره التي تمثل خيار الشعب حتى وصول قطارها لمحطة التحرر الكامل، وتنحي النظام.

وأشار التجمع إلى ايمانهم بأن الإصرار والعزيمة يزدادان يوماً بيوم، على مواصلة الحشد والتظاهر ليلاً ونهاراً حتى يوم الخلاص الذي بدأ ضوءه يلوح من بين حطام الخوف الممزق تحت أقدام الجسارة والشموخ.

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