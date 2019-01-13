رصد- التحرير:
كتب كابتن المنتخب السوداني ونادي المريخ السابق فيصل العجب في صفحته في الفيسبوك يطالب الرئيس البشير أن يسلم نفسه، حتى لا يلقى مصير الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وجاء نص رسالة العجب على النحو الآتي: “البشير كان رافض التنازل خوفاً من المحكمة الجنائية.
لكن لعد قتل الأبرياء وبعد مجزرة أمدرمان أعتقد أن المحكمة الجنائية ستكون أرحم لك من غضب الثوار.
سلم نفسك حتى تتفادى مصير القذافي؛ لأن دماء شهدائنا لن نروح هدراً”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة التحرير
كانت هذه تفاصيل خبر كابتن المنتخب السوداني للرئيس البشير: المحكمة الجنائية أرحم لك من غضب الثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.