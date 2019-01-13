كابتن المنتخب السوداني للرئيس البشير: المحكمة الجنائية أرحم لك من غضب الثوار

رصد- التحرير:

كتب كابتن المنتخب السوداني ونادي المريخ السابق فيصل العجب في صفحته في الفيسبوك يطالب الرئيس البشير أن يسلم نفسه، حتى لا يلقى مصير الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وجاء نص رسالة العجب على النحو الآتي: “البشير كان رافض التنازل خوفاً من المحكمة الجنائية.

لكن لعد قتل الأبرياء وبعد مجزرة أمدرمان أعتقد أن المحكمة الجنائية ستكون أرحم لك من غضب الثوار.

سلم نفسك حتى تتفادى مصير القذافي؛ لأن دماء شهدائنا لن نروح هدراً”.

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