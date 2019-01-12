بالصور .. دعوة من حرم الرئيس التشادي للفنانة السودانية ندى “القلعة” لإحياء حفل

توجهت المطربة ندى محمد عثمان “القلعة” أمس إلى دولة تشاد بدعوة خاصة من حرم الرئيس التشادي إدريس ديبي، السيدة الأولى هند. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، ستشارك الفنانة ندى القلعة في حفل إطفاء الشمعة الأولى لمنظمة القلب الكبير لرعاية الأيتام والمتشردين والتي ترعاها السيدة الأولى حرم الرئيس التشادي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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