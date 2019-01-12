ظهور الوليد بن طلال بعد محاولته الهروب من السعودية بجواز سفر مزور

شهاب محمد - الخرطوم - الوليدوبن سلمان

الخليج 365:

نشر أحد الحسابات المختصة بنشر صور وفعاليات العائلة الحاكمة في السعودية، عبر موقع “انستغرام”، صوراً قال إنّها حديثة للأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أيّامٍ قليلة على مزاعم محاولته الهروب خارج المملكة.

ويظهر في الصور، التي أكد الحساب أنها التقطت الجمعة، الوليد بن طلال واقفاً في مخيّمه ويقوم باستخدام جواله.

وقبل أيّام، زعم حساب “العهد الجديد” عن محاولة جديدة وفاشلة للهروب خاضها الوليد بن طلال من خلال استخدام جواز سفر مزور وطائرة خاصة، بعد أن تم منعه من السفر في أعقاب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”.

وفي تدوينات على موقع “تويتر” قال حساب “العهد الجديد”: “قرر الوليد بن طلال الهروب من البلد، إذ بات يشعر بالاختناق، فبعد أن كان صاحب الإمبراطوريات الكبرى والمراسيم الملكية لدى استقباله وسفره، تحول إلى عبد لدى ابن سلمان، ناهيك عن التعذيب النفسي والجسدي الكبير الذي تعرض له.. لذلك قرر الهروب وكانت أمنيته الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية”.

قرر الوليد بن طلال الهروب من البلد، إذ بات يشعر بالاختناق، فبعد أن كان صاحب الإمبراطوريات الكبرى والمراسيم الملكية لدى استقباله وسفره، تحول إلى عبد لدى ابن سلمان، ناهيك عن التعذيب النفسي والجسدي الكبير الذي تعرض له .. لذلك قرر الهروب وكانت أمنيته الوصول إلى إحدى الدول الأوربية

وأضاف في تغريدة أخرى، أن “من التحديات الكبرى التي كانت أمام سفر الوليد وهروبه من البلد، الإسوارة الإلكترونية التي في قدمه، التي تتجسس وتتعقب مكانه وتنقله، والتي استطاع فكّها بواسطة خبير أجنبي، إذ تمكن الخبير من فكّها ثم نقلها إلى أحد أخوياء الوليد ممن رضي أن يكون كبش فداء بدلا عنه”.

قرر الوليد بن طلال الهروب من البلد، إذ بات يشعر بالاختناق، فبعد أن كان صاحب الإمبراطوريات الكبرى والمراسيم الملكية لدى استقباله وسفره، تحول إلى عبد لدى ابن سلمان، ناهيك عن التعذيب النفسي والجسدي الكبير الذي تعرض له .. لذلك قرر الهروب وكانت أمنيته الوصول إلى إحدى الدول الأوربية

من التحديات الكبرى التي كانت أمام سفر الوليد وهروبه من البلد، الإسوارة الإلكترونية التي في قدمه، التي تتجسس وتتعقب مكانه وتنقله، والتي استطاع فكّها بواسطة خبير أجنبي، إذ تمكن الخبير من فكّها ثم نقلها إلى أحد أخوياء الوليد ممن رضي أن يكون كبش فداء بدلا عنه

ويذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يسمح لمعظم الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم في فندق “ريتز كارلتون” بالسفر إلى الخارج وعلى رأسهم رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال، فيما لايزال ولي العهد يعتقل بعض الأمراء ومنهم خالد بن طلال شقيق الوليد.

ويشير حساب الوليد بن طلال إلى أنه غرد آخر مرة في 6 ديسمبر عن الرئيس الأمريكي الراحل جورج دبليو بوش بفيديو.

القدس العربي