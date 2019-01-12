الاحد .. استئناف الدراسة بمدارس ولاية الخرطوم

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن استئناف الدراسة غدا الاحد الثالث عشر من يناير بجميع الفصول الدراسية والمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية والخاصة والاجنبية في ولاية الخرطوم .
ووجه محمد يوسف الدقير وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم نداءا الى كل الاطياف والقوى السياسية مهما كانت مواقفها أن تنأى وتبتعد بحراكها عن المؤسسات التعليمية
حفاظا على سلامة الطلاب والتلاميذ ودعما لإستقرار الدراسة حتى ينتهى العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء في موعده المحدد وفق جدول التقويم التربوي للعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩م منوها الى انعقاد الإمتحانات وفق ما هو مقرر له حسب ذلك التقويم .
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