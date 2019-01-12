شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي السابق بحركة العدل والمساواة إبراهيم الماظ، بعد إطلاق سراحه بعد سنوات قضاها في الأسر والمعتقلات والإقامة الجبرية. قال بحسب صحيفة التيار : انه يتجول بحذر في نواحي الخرطوم هذه الأيام، وأشار ضاحكاً إلى أنه يختار الأيام التي لا تعلن فيها أي تجمعات وتظاهرات، لأن ذلك أفضل كثيراً حتى لا يتعرض لاتهامات من أي نوع.

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم الماظ: اختار الأيام التي لا تعلن فيها أي تجمعات وتظاهرات لأتجول في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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