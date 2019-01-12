انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر الدولار الامريكي تراجعا في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم السبت للتعاملات النقدية (كاش) في الاسواق الموازية بنسبة طفيفة في الوقت الذي ارتفع سعر الدولار بالتعاملات البنكية برفقة اسعار العملات الاخرى في السوق الموازي وفقا لموقع اخبار السودان

وبلغ سعر الدولار الامريكي في التعاملات النقدية صباح اليوم السبت 58.50 جنيها .

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