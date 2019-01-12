صدق أولا تصدق .. عطور عالمية تباع بـ(20) جنيهاً في الخرطوم

عدد من الباعة بسوق بحري أمس الأول (الخميس) بأعلى صوتهم (أبو مليون بي مائتين .. جرد جرد) فسرعان ما يلتفت المارة بالسوق لمعرفة الشيء الذي يباع بعشرين جنيهاً في زمن قل فيه أن تجلب العشرون شيئاً إلا أن المفاجأة كانت عطور ماركات عالمية يفترشها هؤلاء الباعة وبالاقتراب من احدهم الذي سرعان ما تجمهر الناس حوله وسؤاله إذا ما كانت هذه العطور (موية) فضحك وقال “والله أصلية بس مافي (قروش) عشان كده” ،

كلامه تأكد من خلال الروائح التي فاحت بعد أن قام عدد من المشترين بفتح الكرتونة وبخ بخة منها في أليديهم ، وبسؤآلنا مرة أخرى للبائع عن السبب في البيع بهذه الأسعار الزهيدة فقال أن أغلب هذه البضائع هي جرد لمحل كبير وصاحبها في حاجة مبالغ مالية ما جعله يستعين بعدد من الباعة أصحاب الصوت الجهور بالسوق والذين عندهم المقدرة على جذب المارة ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة أيضاً بأن بعض هذه العطور قاربت مدتها على الانتهاء لذلك هي بهذه الأسعار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)