تزوير خطاب باسم رئيس الجمهورية لإعفاء سيارات من الجمارك

فتحت نيابة امن الدولة بالخرطوم تحقيقا مع شبكة اجرامية زورت خطابا باسم رئيس الجمهورية معنون للجهاز القومي للاستثمار يحوي توجيهات لاسترداد عربات معفاة من الجمارك.

وقال مصدر بالنيابة ان بلاغ ورد من الامن الاقتصادي يفيد بأن المتهمين وهم ضمن شبكة إجرامية تعمل في تزويد المستندات الرسمية قاموا بتزوير خطاب باسم رئيس الجمهورية معنون للجمارك يحوي توجيهات لجهاز الاستثمار لاسترداد عربات معفاة من الجمارك وأكد المصدر انه تم اكتشاف زيف الخطاب واتخاذ الاجراءات القانونية. اخبار اليوم اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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