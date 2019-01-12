مدرعات الجيش تنتشر في الخرطوم.. هل ما يحدث إنقلاب عسكري أم استعدادات طوارئ

السودان اليوم:

لفت الإنتشار الكثيف لسيارات القوات المسلحة السودانية في أنحاء العاصمة الخرطوم مساء الجمعة إنتباه مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، وإنهمر سيل من التعليقات والتوقعات على منصات التواصل .

وتوقع العديد من النشطاء أن ذلك مؤشر لإنقلاب عسكري تتسلم فيه القوات المسلحة الحكم في البلاد لحين قيام إنتخابات وتكوين حكومة مدنية، بينما توقع البعض أن ذلك مؤشر لنية الحكومة الحالية لإعلان حالة الطوارئ في الخرطوم وتحديد زمن التجوال بعد أن إستمرت التظاهرات لأكثر من 22 يوماً في أنحاء مختلفة من البلاد وقد إندلعت الشرارة الأولى من مدينة عطبرة يوم 19 ديسمبر 2018.

وشهد السودان، في الماضي، انتفاضتين أدتا للإطاحة بنظامين عسكريين، إبراهيم عبود عام 1964 وجعفر نميري عام 1985، فهل توجد أوجه تشابه مع الانتفاضة الحالية ضد الرئيس عمر البشير.

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