تزامنا مع انتشار عسكري مكثف في الخرطوم .. تسريبات حول اجتماع سري ليل السبت بين البشير وقادة الجيش لاصدار قرارات مصيرية قد تعصف بالوضع الحالي في السودان

تداولت وسائل محلية في السودان أنباء حول انعقاد اجتماع رفيع المستوى جمع الرئيس السوداني عمر البشير بقادة الجيش السوداني تزامنا مع تكثيف الإجراءات الأمنية يوم امس الجمعة بشكل كبير في العاصمة الخرطوم .

وذكرت المصادر وفق متابعات الراكوبة نيوز تفاصيل تسريبات الاجتماع العسكري الذي عقد مساء امس الجمعة حتى ساعات الصباح الاولى اليوم السبت .

حيث قالت ان البشير اجتمع بهيئة القيادة للجيش السوداني وجرى مناقشة مقترح قدمه الحزب الحاكم لقادة الجيش يتضمن اعلان حالة الطورائ وحل البرلمان بجانب تشكيل حكومة ازمة مكونة من 9 وزراء لمدة عام يليها انتخابات في السودان .

جدير ذكره ان الإنتشار الكثيف لسيارات القوات المسلحة السودانية في أنحاء العاصمة الخرطوم مساء الجمعة لفت إنتباه مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في السودان وإنهمر سيل من التعليقات والتوقعات على شبكات التواصل .

وتوقع العديد من النشطاء أن ذلك مؤشر لإنقلاب عسكري تتسلم فيه القوات المسلحة الحكم في البلاد لحين قيام إنتخابات وتكوين حكومة مدنية، بينما توقع البعض أن ذلك مؤشر لنية الحكومة الحالية لإعلان حالة الطوارئ في الخرطوم وتحديد زمن التجوال بعد أن إستمرت التظاهرات لأكثر من 22 يوماً في أنحاء مختلفة من البلاد وقد إندلعت الشرارة الأولى من مدينة عطبرة يوم 19 ديسمبر 2018.

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